محمد بن زايد يبحث مع ميركل ببرلين الوضع في ليبيا

التقيت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين .. ناقشنا تعميق شراكتنا الاستراتيجية .. وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا.. نأمل أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا، وأن يحقق " مؤتمر برلين " تطلعات الشعب الليبي الشقيق. pic.twitter.com/kZm3UaPE9q — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 18, 2020

التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، في برلين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبحث معها الوضع في ليبيا.

وكتب محمد بن زايد على حسابه في "تويتر": "التقيت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.. ناقشنا تعميق شراكتنا الاستراتيجية ..وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا".

وأضاف: "نأمل أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا، وأن يحقق مؤتمر برلين تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن ولي عهد أبوظبي تأكيده دعم الإمارات الكامل لجهود ألمانيا ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستقرة للأزمة، مضيفاً أن تلك التسوية من شأنها أن تعزز الأمن العربي وتحفظ الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

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وأضافت "وام": "الإمارات مع أي جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها مساعدة الشعب الليبي على الخروج من أزمته وتجاوز معاناته ووقف التدخل في شؤونه الداخلية. الإمارات مع أي جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها تعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة "الميليشيات الإرهابية المسلحة"، ووضع حد لتدفق "العناصر الإرهابية" إلى ليبيا".

يذكر أن الإمارات مدعوة للمشاركة غداً الأحد في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وتستعد دول عربية وأوروبية وغربية للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا غداً الأحد وسط تباينٍ في التوقعات بشأن نتائج المؤتمر، وخلافات حول قائمة المدعوين.

وقد كشفت مصادر خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم السبت بنوداً يتم التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين.