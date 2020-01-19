بعد فيديو الفضيحة.. كشف هوية المقاتلين المسافرين لليبيا

بعد انتشار مقطع فيديو بشكل واسع، السبت، يظهر لحظة نقل مئات المقاتلين السوريين الموالين لتركيا من سوريا إلى ليبيا، على متن طائراة تركية خاصة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن غالبية الذين ظهروا في الشريط المصور هم من المهجرين إلى عفرين وإدلب من وسط سوريا.

وحصد الفيديو العديد من الانتقادات من قبل ناشطين سوريين وصفوه بالفضيحة.

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وفي السياق ذاته ظهر قيادي في "الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة على إحدى القنوات التركية الموالية لحكومة أردوغان، مؤكداً إرسال المقاتلين إلى ليبيا قائلاً: "إنهم مستعدون للذهاب لأي مكان لنصرة المظلومين، وسيتوجهون إلى تركستان بعد التخلص من الأسد"، مضيفاً "أرواحنا وأولادنا وأجدادنا فداءً للخلافة العثمانية".

يذكر أن الفيديو المذكور كان أظهر المئات من المرتزقة على متن طائرة مدنية، بعضهم يرتدي لباسهم العسكري ويتحدثون اللهجة السورية، بينما حاول آخرون إخفاء وجوههم عن الكاميرا، وهم يستعدون للسفر إلى ليبيا للقتال ضمن ميليشيات حكومة الوفاق، بدفع من أنقرة.

إلى ذلك، يشار إلى أن عمليات تجنيد المرتزقة تعتبر جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما.