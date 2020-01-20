في ختام مؤتمر برلين.. لافروف عن الحوار الليبي: غير جدي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء "حوار جدي" خلال المؤتمر الدولي الذي عقد الأحد في برلين.

وصرح لافروف للصحافيين في مطار برلين: "كان المؤتمر مفيداً جداً، لكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم" بين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

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إلى ذلك أضاف: "لقد خطت الأطراف الليبية خطوة صغيرة إلى الأمام مقارنة بما حدث خلال اجتماعات موسكو" الاثنين الماضي عندما رفض حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلاً إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وكما حدث في موسكو، لم يجتمع السراج وحفتر في العاصمة الألمانية، حيث وعد قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في ليبيا باحترام حظر الأسلحة الذي قررته الأمم المتحدة في عام 2011، ورفض أي "تدخل" أجنبي في النزاع.

وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المؤتمر إلى جانب قادة آخرين من البلدان المعنية بالنزاع الليبي.