سفارة أميركا في ليبيا تدعو لاستئناف عمليات النفط فوراً

قالت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر "بقلق عميق" من أن يتسبب وقف عمليات النفط في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد.

وقالت السفارة على تويتر "نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي".

وأضافت "يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور".

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وبعد تزايد القلق الدولي من الاعتداءات التي تطال المرافئ النفطية في ليبيا، وسط حالة الصراع التي تعيشها البلاد الغارقة في الفوضى والحرب منذ سنوات، أكد الجيش الليبي أنه لا يتدخل في إدارة حقول وموانئ النفط في البلاد.

وقال اللواء سالم درياق، آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، المعنية بحماية النفط والتابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن "الأمور تسير بصورة اعتيادية في الموانئ النفطية، التي تسيطر عليها قوات الجيش، وتتولى حمايتها"، مؤكداً في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، أن "القوات المسلحة لا تتدخل في إدارة الموانئ وحقول النفط، بل تنفذ فقط الأوامر الصادرة من القيادة العامة، بالحماية، وصد أي عدوان، وهناك أيضاً جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يقوم بدوره في حماية المنشآت والمرافق وتأمينها بالداخل، فالقوات المسلحة ترابط على التخوم، لحمايتها من أي عدوان مسلح يستهدف قوت الشعب الليبي".