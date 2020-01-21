نواكشوط.. انطلاق أعمال "مؤتمر علماء إفريقيا للسلم"

أشرف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على انطلاق فعاليات أول مؤتمر دولي من نوعه للعلماء الأفارقة، تحت عنوان "دور الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال".

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ويُنظم المؤتمر، الذي يدوم ثلاثة أيام، من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه.

ويبحث المؤتمر "السبل الكفيلة بالتعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي" في القارة الإفريقية، كما يسعى إلى إصدار "بيان علمي مؤصل وإعلان تاريخي موحد يعبّر عن موقف العلماء ورؤيتهم الشرعية لهذا التحدي الذي يهدد وحدة الأمة ومصالحها الدينية والدنيوية".

ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من كبار العلماء والمرجعيات بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى شخصيات فكرية ومنظمات إسلامية دولية.