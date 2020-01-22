تونس.. القبض على قائد ميليشيا ليبية بسبب جواز سفر تركي

قال خالد الحيوني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن المصالح الأمنية بمطار تونس قرطاج، أوقفت مساء الثلاثاء، مسافرا يحمل الجنسية الليبية مشتبها في هويته، وتمت إحالته على ذمة الأبحاث لدى الجهات المختصة، لمزيد التحري والتحقيق بشأنه واتخاذ التدابير اللازمة.

ورفض الحيوني الكشف عن هوية المسافر الليبي للعربية.نت، لكن مصادر العربية أكدت أن الأمر يتعلق بـ"فراس الوحشي"، أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية الليبية، والذي تم القبض عليه عندما كان قادما من إسطنبول، بعدما استظهر بجواز سفر تركي، عند قيامه بالإجراءات الحدودية.

وتعليقا على ذلك، قالت المحامية وفاء الشادلي، إن الأمن التونسي قام بواجبه في إيقاف هذا المجرم الميليشاوي الخطير فراس الوحشي لوحشيته وخطورة إجرامه، ودعت السلطات التونسية لعدم إطلاق سراحه تحت أي ضغوط لخطورته على الأمن القومي.

ويعدّ فراس الوحشي أحد أذرع التيار الإسلامي المتشدد في الزاوية، وهو أيضا أحد أذرع كتيبة "ثوار طرابلس" التي شارك معها مؤخرا بمجموعته المسلّحة في حرب طرابلس ضدّ قوات الجيش الليبي، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم جنائية بالزاوية وطرابلس والمسجل على لوائح الشخصيات الخطرة بالمنطقة، ومطلوب لدى مكتب النائب بتهم تهريب الوقود وتجارة البشر.