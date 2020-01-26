أردوغان من الجزائر: سنقف إلى جانب أشقائنا بليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، إن التطورات في ليبيا تؤثر مباشرة على الجزائر، مشدداً على أنه "لا حلول عسكرية للأزمة الليبية".

تصريحات أردوغان جاءت خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الجزائري، عبدالمجيد تبون، خلال زيارة رسمية للرئيس التركي.

وقال أردوغان إن أنقرة تجري اتصالات مع الدول الإقليمية للوصول إلى وقف النار ومباشرة العملية السياسية.

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وقال إنه سيكون للجزائر جهود بناءة للاستقرار في ليبيا.

وأضاف أردوغان: "نتعرض لمشاكل من الأزمة السورية ولا يمكن تكرار السيناريو في ليبيا"، مشدداً على أن "تركيا ستقف إلى جانب أشقائها الليبيين بكل الإمكانات الممكنة".

يذكر أن تركيا تساند حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، في مواجهة الجيش الوطني الليبي برئاسة خليفة حفتر.

ووصل أردوغان إلى الجزائر، في وقت سابق الأحد، في مستهل جولة إفريقية، بحسب ما نقلت قناة "تي.آر.تي. عربي". وقبيل توجهه للجزائر، قال إن "الملف الليبي سيكون في مقدمة مباحثاتنا في الجزائر"، مطالباً بتحرك سريع لحل الصراع في ليبيا.