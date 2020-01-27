ليبيا.. عشرات الجثث لمرتزقة سوريين في مستشفى طرابلس

أفاد تقرير للمخابرات العسكرية التابعة للجيش الليبي بوجود جثث لعشرات المسلحين السوريين داخل أكياس بثلاجة مستشفى طرابلس المركزي.

وفي تغريدة على الحساب الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي، قال التقرير إن الميليشيات تمنع الأطباء الشرعيين من إجراء عمليات تشريح للجثث كما هو متبع.

يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الأحد، أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

كما أوضح المسماري أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني الليبي اليوم في منطقة "الهيشة" (والتي تُعرف أيضاً ببلدة أبوقرين) كانت استباقية ومحدودة بعد تأكد الجيش من نية مقاتلين أرسلتهم تركيا لشن عملية على الجيش الليبي شرق طرابلس.

وفي حديث مع قناة "الحدث"، قال المسماري، إن "مخطط أردوغان إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن.. حتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعماً لحكومة الوفاق".

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وشدد على أن "إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ولمقررات مؤتمر برلين". واعتبر أن الكرة الآن بملعب المبعوث الأمم لليبيا غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر.

كما رأى أن "الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية بسبب وجود الميليشيات الإرهابية.. الميليشيات الإرهابية لن ترضى بتسليم أسلحتها".

وأضاف أن الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين يهاجمون مواقع الجيش بطرابلس، وتابع: "لن نتراجع عن مكتسباتنا في طرابلس".

كما أكد أن الجيش يحاول تأمين سرت، بينما "مصراتة خارج حساباتنا اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، كان مسؤولون وسكان قد أكدوا أن الجيش الوطني الليبي سعى، الأحد، لفتح جبهة جديدة بتحريك قواته باتجاه مدينة مصراتة المتحالفة مع حكومة الوفاق.