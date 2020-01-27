وزير خارجية الإمارات بالجزائر لبحث التعاون وأزمة ليبيا

يحل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية لبحث التعاون والأزمة الليبية.

ووفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فإن هذه الزيارة ستكون فرصة لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية، كما أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم سيبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في ليبيا.

وأوضح المصدر أن زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان "تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، وستسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار".

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إيجاد حل سياسي

وأردف البيان أن هذه الزيارة ستشكل "فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيداً عن أي تدخل أجنبي".

وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم قد قام قبل أيام بجولة خليجية، شملت الإمارات والمملكة السعودية لبحث الملف الليبي.

وكانت الجزائر، قد استضافت الخميس الماضي الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا لبحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين.

وناقش الوزراء سبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ويأتي اجتماع الجزائر استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.