الجزائر.. سقوط طائرة عسكرية ومقتل جنديين

سقطت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الثلاثاء، في ولاية أم البواقي التي تبعد 500 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة.

وأدى الحادث لمقتل عسكريين كانا على متن الطائرة. وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حسابه في "تويتر": "أعزي نفسي وأعزي عائلتي الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي".

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ولم تتوفر حتى الآن أنباء عن سبب سقوط الطائرة. والطائرة العسكرية من طراز "سوخوي 30" روسية الصنع وهي طائرة تدريبية.

وذكر تلفزيون "النهار" الجزائري أن صوت الانفجار واحتراق الطائرة كلياً أحدث هلعاً وسط سكان المنطقة. وقد أسرعت سيارات الإسعاف برفقة الدرك لمكان الحادث.

يذكر أن الجيش الجزائري عرف في السنوات الأخيرة عدداً من حوادث الطيران المميتة.