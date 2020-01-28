بسبب كورونا.. المغرب يقرر إجلاء مواطنيه من ووهان الصينية

قرر المغرب، أمس الاثنين، إجلاء رعاياه من منطقة ووهان الصينية، التي تفشّى فيها فيروس كورونا المميت، تحسبّاً لإصابتهم بهذا الوباء.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي عقب جلسة عمل خصصها الملك محمد السادس لتدارس وضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي.

وإثر الجلسة، أعطى العاهل المغربي تعليماته بإعادة 100 مواطن مغربي موجودين حالياً بهذا الإقليم، يشكلّ الطلاب أغلبيتهم، إلى البلاد.

وجاء تدخّل الملك محمد السادس استجابةً لدعوات استغاثة وجهها عدد من المغاربة المقيمين في منطقة ووهان، معقل فيروس كورونا، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مسؤولي بلادهم من أجل إجلائهم من هذه المدينة وترحيلهم إلى البلاد، بسبب مخاوف من انتقال هذا الوباء إليهم.

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يذكر أن الـ100 مغربي الذين سيتم إجلاؤهم عالقين في الصين جراء الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا.

وقد وجّه الملك المغربي الحكومة المغربية بـ"تأمين المتابعة والتنسيق" في ملف المغاربة العالقين في الصين بسبب فيروس كورونا.

كما وجه الملك محمد السادس بـ"اتخاذ التدابير اللازمة" في وسائل النقل الجوي والمطارات والبنيات التحتية الصحية الخاصة لاستقبال المغاربة العائدين من الصين.

وأعطى الملك أوامره أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة في المطارات والموانئ والمستشفيات لمنع وصول المرض.

ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب الذي بدأ الأسبوع الماضي في تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية لمنع انتشار الفيروس.

وأودى المرض الذي بدأ في مدينة ووهان بحياة 81 شخصاً في الصين حتى الآن وأصاب أكثر من 2800 شخص في أنحاء العالم، معظمهم في الصين.