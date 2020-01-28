فيديو.. مقاتلون سوريون يحتفلون بأول مرتباتهم في طرابلس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقطع فيديو جديد لمقاتلين سوريين في العاصمة الليبية طرابلس يحتفلون بتقاضيهم أول مرتباتهم بالدولار وكذلك بالدينار الليبي.

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وظهر في المقطع، الذي نشرته حسابات تابعة لبعض فصائل المعارضة السورية الرافضة لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا، 4 مقاتلين يتحدثون اللهجة السورية، قيل إنهم يتبعون لـ"فيلق الرحمن" الموالي لتركيا، يجلسون داخل إحدى الشقق، وتتوسطهم بندقية كلاشينكوف. ويجاهر أحدهم بحصوله على الكثير من الأموال، حيث كان يحمل حزمة من الأوراق النقدية من فئة الدينار الليبي والدولار.

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وفي تقارير سابقة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن آلاف المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، للانضمام إلى صفوف قوات حكومة الوفاق، سيتقاضون مرتبات تصل إلى 2000 دولار شهرياً لكل مقاتل.

يأتي هذا، بينما يستمر إغلاق الحقول والموانئ النفطية الواقعة جنوب ووسط ليبيا، من قبل عدد من القبائل، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، للتنديد بـ"الغزو التركي" لبلادهم وإنفاق عائدات النفط على المرتزقة السوريين بدلاً من الليبيين.

في سياق متصل، خصص فائز السراج مبلغ مليار دينار ليبي (800 مليون دولار) من ميزانية الدولة الليبية لعام 2020 للصرف على "وزارة الدفاع والمجهود الحربي في طرابلس"، في إشارة لاستمرار ضخ الأموال على الميليشيات والمرتزقة السوريين وجلب أسلحة وذخائر من تركيا بهذه المبالغ الضخمة.