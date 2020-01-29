على متن بارجتين حربيتين.. تركيا تبدأ إنزال جنودها بطرابلس

نزل جنود أتراك، فجر اليوم الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا بإرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات "الوفاق" في معارك طرابلس.

ورافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه دعم "الوفاق"، رغم تعهده في "مؤتمر برلين" بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

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وقل مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" إن البارجتين التركيتين اللتان قامتا بعمليات الإنزال البحري لجنود بميناء طرابلس، تحملان اسمي "غازي عنتاب" و"قيديز".

وقد تكفّلت كل من "مليشيا الردع" و"ميليشيا النواصي" بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس.

وأكد المراسل أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة طرابلس.

وتستمر تركيا بإرسال المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا. وقد تخطى عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس الـ1750 مرتزقاً.

في سياق متصل، خصص فائز السراج مبلغ مليار دينار ليبي (800 مليون دولار) من ميزانية الدولة الليبية لعام 2020 للصرف على "وزارة الدفاع والمجهود الحربي في طرابلس"، في إشارة لاستمرار ضخ الأموال على الميليشيات والمرتزقة السوريين وجلب أسلحة وذخائر من تركيا بهذه المبالغ الضخمة.