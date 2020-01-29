الكونغو.. قمة إفريقية ترسم خارطة طريق للأزمة الليبية

يبحث عدد من القادة الأفارقة، الخميس، في برازافيل عاصمة الكونغو، سبل خفض التصعيد ووقف التدخلات الأجنبية في ليبيا، فيما يشتد القتال على تخوم العاصمة وبعض أحياء المدينة بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات مسلحة تدعمها تركيا وتسيطر على طرابلس.

ودعا الرئيس الكونغولي دنيس ساسو انغيسو قادة خمس دول عربية هي مصر والسودان وتونس والجزائر وموريتاتيا للمشاركة في قمة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا المقررة الخميس في برازافيل.

وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي لـ"العربية" و"الحدث" إن هذه القمة ستناقش جدول أعمال من ثلاث نقاط تشمل الأوضاع المتأزمة في ليبيا وسبل إنهاء الاقتتال و التدخلات الأجنبية.

بنود خارطة طريق

وعلمت "العربية" أن خبراء من المفوضية الإفريقية يعكفون على صياغة بنود خارطة طريق لحل سياسي ونهائي للصراع على السلطة في ليبيا ستشمل روزنامة زمنية محددة لتنظيم مؤتمر وطني جامع وانتخابات تشريعية ورئاسية.

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وأضاف المصدر "بحث التدخل الأجنبي مسألة جوهرية بالنسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي".

وترى مصر ودول عربية وإفريقية أخرى في التدخل العسكري التركي الحالي والواسع في الأزمة الليبية "تهديدا للأمن القومي".

وحدد الاتحاد الإفريقي مهمة اللجنة في إجراء حوار مع جميع الأطراف الليبية وتقييم الوضع الميداني وتسهيل الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بشأن الحل السلمي.

حل إفريقي للأزمة

وفوض الاتحاد الإفريقي اللجنة منذ تشكيلها 2011 إجراء حوار مع شركاء الاتحاد الإفريقي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بهدف تسهيل تنسيق الجهود والسعي للحصول على دعم إقليمي ودولي لحل إفريقي للأزمة.

وكشف مصدر قريب من الرئيس الكونغولي لـ"العربية.نت" عن أن قمة الكونغو برازافيل ستقدم "صياغة لمقترحات تشمل خارطة طريق هدفها وقف القتال والتورط الخارجي في الصراع الليبي الذي دخل في مرحلة خطيرة للغاية"، حسب تعبيره.

وكان وزير خارجية الكونغو حذر مما وصفه بخطر "تدويل النزاع الليبي"، ودعت الكونغو ممثلي فرقاء الأزمة الليبية لحضور القمة.