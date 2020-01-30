اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والوفاق في طريق المطار

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق فجر الخميس، بمنطقة سيدي سليم في طريق المطار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش الوطني الليبي بسط سيطرتها على المناطق الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة بعد اشتباكات مع الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، رغم قرار وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه خلال مؤتمر "برلين".

موضوع يهمك أعلنت بكين، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيّات فيروس كورونا المستجدّ إلى 169 مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.وقالت لجنة... كورونا يتوسع بحصد الأرواح.. وفاة 169 شخصا بالصين العرب و العالم

هذا وكانت الأمم المتحدة قد شجبت "الانتهاكات الصارخة المستمرة" لبعض المشاركين في المؤتمر، إذ أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بإنزال جنود أتراك في ميناء طرابلس، رافقهما إنزال لمركبات مدرعة ومعدات عسكرية ثقيلة.

سياسيا، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس مخصصة لبحث التطورات في ليبيا.

وخلال الجلسة سيقدم الموفد الأممي غسان سلامة إحاطة للمجلس بشأن التطورات، لا سيما في طرابلس، وخروقات الهدنة التي أقرها اجتماع برلين، وسط توقعات بعدم طرح مشروع القرار البريطاني بشأن هدنة في ليبيا خلال جلسة اليوم.