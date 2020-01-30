سلامة: آلاف المقاتلين يتوافدون إلى ليبيا لدعم الوفاق

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد، لافتاً إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة.

وقال سلامة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا الخميس، إن "مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف".

موضوع يهمك تراجعت الحكومة الإيرانية عن تصريحات للرئيس حسن روحاني اعتبرت "مهينة" لأفغانستان، حيث سارع مساعدو الرئيس لـ"إنقاذ الموقف"... إيران "تتدارك" التصريحات المهينة.. وتبرر لأفغانستان إيران

كما أدان انتهاكات مقررات مؤتمر برلين، مضيفاً من نيويورك: "الهدنة بقيت حبراً على ورق. فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية".

وأشار سلامة إلى أنه "في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة".

خرق للقرارات في الكواليس

وتابع: "هناك من يوافق على القرارات بشأن ليبيا علناً ويخرقها في الكواليس"، موضحاً: "يوجد 70 ألف طفل بلا تعليم بسبب النزاع".

إلى ذلك اعتبر أن "محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعاً"، قائلاً إن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، لم يؤكد بعد مشاركته فيها.

كما بيّن سلامة أن "المصارف عاجزة عن العمل بوجود مصرفين مركزيين. وقد وجهنا دعوات لعقد اجتماع لدعم الاقتصاد".

مرتزقة ومعدات عسكرية

من جهتها، قالت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: "علمنا بنشر مرتزقة ومعدات عسكرية في ليبيا".

كما طالبت بوقف فوري لنشر مقاتلين في ليبيا، وحثت كل الأطراف على المشاركة في الحوار السياسي.

من جانبها، عبرت ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة عن قلقها من "استمرار تدفق مرتزقة وقوات على ليبيا"، لافتة إلى وجوب وقف التوتر فوراً.

إلى ذلك شددت قائلة: "يجب تفكيك الميليشيات في ليبيا وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية"، مؤكدة: "يجب إعادة الحوار الليبي بمساعدة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار".