رصد فرقاطة تركية تواكب شحنة مدرعات إلى ليبيا

رصدت حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه العاصمة طرابلس، وفق ما أفاد مصدر عسكري فرنسي "فرانس برس" الخميس.

وأوضح المصدر أن سفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم اللبناني، رست الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

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يشار إلى أن جنودا أتراكا نزلوا، فجر الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين. ورافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه دعم "الوفاق"، رغم تعهده في "مؤتمر برلين" عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

إلى ذلك، قالت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" إن "البارجتين تحملان اسمي "غازي عنتاب" و"قيديز"، وقد تكفّلت كل من ميليشيا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس.

كما أكدت المصادر أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة.

يذكر أن انتقال المقاتلين السوريين للقتال في ليبيا، مستمر. وقد تخطى عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس الـ1750 مرتزقاً.