ألمانيا: اجتماع بشأن ليبيا في منتصف مارس

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس آذار لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

وكانت القوى الخارجية قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين في 19 يناير/ كانون الثاني على تعزيز هدنة هشة في ليبيا.

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وقال ماس لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية "كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة

الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس".

وأضاف أن من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأخفقت لجنة تم تشكيلها في مؤتمر برلين وتضم مسؤولين عسكريين من كل الأطراف في عقد اجتماع كان مقرراً تحت إشراف الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

وقال ماس إن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه "يتعين عليها توقع عواقب".