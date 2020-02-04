حوادث السير تتوالى في الجزائر.. وفاة 7 بانقلاب حافلة

بعد حوالي أسبوعين من وقوع حادث مشابه، قضى 7 أشخاص وأصيب 22 في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، الثلاثاء، بين سوق أهراس وعنابة شرق الجزائر، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان.

وقال البيان: "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق_أهراس (نحو 550 كلم شرق الجزائر) من أجل حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة نقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 16. والحصيلة الأولية وفاة 7 أشخاص وإصابة 25 بجروح، بينهم 15 في حالة خطيرة"، موضحاً أن القتلى هم أربع نساء وثلاثة رجال.

موضوع يهمك أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "المفاوضات ليست شيئاً سيئاً"، لافتاً إلى أنه "بعد كل حرب يجب أن تكون... إيران تلين لهجتها.. "المفاوضات ليست شيئاً سيئاً" إيران

كما أضاف: "نُقل الضحايا المتوفون نحو المستشفى الجهوي لسوق أهراس فيما حول الجرحى نحو ذات المؤسسة الصحية علاوة على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة".

مقتل 3275 شخصاً

يشار إلى أن الحادث يأتي بعد حوالي أسبوعين من مقتل 12 شخصاً وإصابة 46 بجروح في تصادم بين حافلتين لنقل المسافرين في منطقة أسطيل بين ولايتي بسكرة والوادي على بعد نحو 500 كلم جنوب شرق الجزائر.

وبحسب المندوبية الوطنية للسلامة على الطرق، وهي هيئة حكومية، فإن 3275 شخصاً قُتلوا وجُرح 31 ألفاً و10 أشخاص في حوادث سير عام 2019.

إلى ذلك تطرق مجلس الوزراء، الاثنين، لحوادث السير التي يتسبب فيها سائقو النقل الجماعي للمسافرين.

وصدر قرار من الرئيس عبد المجيد تبون "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية".