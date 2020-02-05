وزير خارجية الجزائر في ليبيا ودعوة خاصة لحفتر

التقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم، اليوم الأربعاء، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في مدينة بنغازي.

ووجه بوقادم دعوة لحفتر لزيارة الجزائر وبحث معه سبل حل الأزمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية.

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إلى ذلك أفاد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك أن دعوة حفتر جاءت بعد توجه عدد من الضباط الليبيين إلى الجزائر لتقديم معلومات ذات قيمة عالية عن عدد من الإرهابيين من الحاملين للجنسية الجزائرية، أبرزهم أبو مصعب عبد الداود ومختار بلمختار.

وكان في استقبال الوزير الجزائري بأرض مطار بنينا في بنغازي، رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي.

وكان وزير الخارجية الجزائري، قد أكد في 23 يناير الماضي في ختام اجتماع دول جوار ليبيا، أن حل الأزمة الليبية يتطلب أن يكون ليبياً - ليبياً بدعم من المجتمع الدولي، مشددا على أن دول الجوار ترفض أي تدخلات خارجية في ليبيا.

وألح وزير الخارجية الجزائري على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي.