سلامة: نواصل العمل مع طرفي الصراع بليبيا لتثبيت الهدنة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، إنه يواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا لتثبيت وقف النار.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحافي أن تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا لا تزال قيد النقاش.

موضوع يهمك كشفت وكالة "أسوشييتد برس AP" الأميركية عن أن تركيا أرسلت 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في... تركيا نقلت 4 آلاف من المتطرفين إلى ليبيا المغرب العربي

وأفاد أنه يتواصل مع قيادات الشركة الوطنية للبترول في ليبيا حول استئناف تصدير النفط.

وأعرب سلامة عن أمله بمشاركة جميع الأطراف الليبية في الحوار السياسي بنهاية الشهر الجاري.