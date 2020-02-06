عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

سلامة: نواصل العمل مع طرفي الصراع بليبيا لتثبيت الهدنة

المصدر: العربية.نت
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة
رابط مختصر

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، إنه يواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا لتثبيت وقف النار.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحافي أن تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا لا تزال قيد النقاش.

موضوع يهمك
?
كشفت وكالة "أسوشييتد برس AP" الأميركية عن أن تركيا أرسلت 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في...

تركيا نقلت 4 آلاف من المتطرفين إلى ليبيا تركيا نقلت 4 آلاف من المتطرفين إلى ليبيا المغرب العربي

وأفاد أنه يتواصل مع قيادات الشركة الوطنية للبترول في ليبيا حول استئناف تصدير النفط.

وأعرب سلامة عن أمله بمشاركة جميع الأطراف الليبية في الحوار السياسي بنهاية الشهر الجاري.

كلمات دالّة

#ليبيا, #غسان_سلامة, #وقف_إطلاق_النار
إقرأ أيضاً الرئيس الجزائري يصدر عفوا ثانيا لـ6294 محبوسا الرئيس الجزائري يصدر عفوا ثانيا لـ6294 محبوسا 11:44 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر