موالون لتركيا يطلبون دعم شعب ليبيا للمرتزقة السوريين

مرتزقة سوريون يطالبون الشعب الليبي بالوقوف مع السوريين الذين نقلتهم #تركيا إلى #ليبيا لتمكين #الاحتلال #العثماني من ليبيا !!!



منقول pic.twitter.com/Tq0ldjUbXC — ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) February 5, 2020

نشرت مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو لمسلحين سوريين يطلبون من الشعب الليبي الوقوف إلى جانب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لمساندة حكومة الوفاق.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن مساء الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة.

وكشف خلال مؤتمر صحافي أن شخصاً يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا. كما كشف عن باقي أسماء قادة المقاتلين السوريين في ليبيا.

إلى ذلك، أضاف أن حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا، مشيراً إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا.

مقاضاة دولية

وفي السياق نفسه، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لدى مجلس الأمن الدولي، بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بما يعد انتهاكاً خطيراً لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجى فى ليبيا.

كما أوضح الميهوب لـ"العربية.نت"، و"الحدث.نت"، أن البرلمان ينوي رفع مذّكرة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجهات القانونية المعنية لمقاضاة السراج وتركيا وكل من يثبت تورطه في نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بعد إعداد الملف الذي سيتضمن أدلة دامغة وإثباتات، وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.