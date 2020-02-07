"لضعف أدائه".. تونس تعفي مندوبها في الأمم المتحدة

"لضعف الأداء وغياب التنسيق".. هكذا عللت تونس إعفاء مندوبها لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، من مهامه الجمعة.

وبيّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته الجمعة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن قرار إعفاء المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة يعود "لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي".

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كما أشار البيان إلى أن "عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها".

استدعاء مفاجئ

واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ. ولم يشارك الخميس في الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بين مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ومجلس الأمن.

ومنذ إعلان خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط يوم 28 كانون الثاني/يناير، ضاعف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مبادراته الدبلوماسية لحشد معارضة للمشروع.

يذكر أنه بعد تلقيه دعم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من المنتظر أن يشارك عباس في قمة الاتحاد الإفريقي المقررة الأحد والاثنين، قبل أن يتوجه الثلاثاء ليلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي. ويسعى الفلسطينيون لعرض مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدين الخطة الأميركية.

كما قدمت تونس وإندونيسيا الثلاثاء مسودة قرار ستطرح للنقاش الخميس بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وفق دبلوماسيون.

دبلوماسي متقاعد

إلى ذلك تشغل تونس منذ بداية كانون الثاني/يناير، ولعامين، مقعداً في مجلس الأمن الدولي وتمثل البلدان العربية.

وكان المنصف البعتي، وهو دبلوماسي من ذوي الخبرة ويحظى بتقدير نظرائه، متقاعداً حين استدعي عام 2019 لاستئناف نشاطه وتولي منصب سفير في الأمم المتحدة فترة وجود تونس في مجلس الأمن.

وظل البعتي ناشطاً في الأوساط الدبلوماسية أثناء تقاعده بصفته رئيس "الجمعية التونسية للأمم المتحدة".