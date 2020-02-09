مقتل عسكري جزائري في هجوم انتحاري على ثكنة قرب مالي

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن انتحاريا هاجم ثكنة للجيش بجنوب البلاد، صباح الأحد، مما أسفر عن مقتل جندي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهجوم وقع في منطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار. ولم يتضح من المسؤول عن الهجوم، وهو الأول من نوعه في الجزائر منذ عدة سنوات.

وقال البيان إن المهاجم الانتحاري "كان على متن مركبة رباعية الدفع". وأضاف "فور كشفها تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس".

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وأدى الصراع الدائر في ليبيا المجاورة والوضع الأمني المتدهور في مالي المجاورة أيضا إلى زيادة المخاوف من تنامي نشاط الجماعات المتشددة المسلحة في منطقتي الساحل والصحراء بشمال أفريقيا.

وفي عام 2013، شنت جماعة إرهابية هجوما على منشأة عين أميناس للغاز في جنوب الجزائر مما أسفر عن مقتل العشرات بينهم أجانب.

وكان هذا هو الهجوم الأشد فتكا ضمن نوبات عنف المتشددين في الجزائر منذ الحرب الأهلية التي خاضتها الدولة ضد الجماعات

الإسلامية المتطرفة في التسعينات وأودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية بسبب احتجاجات حاشدة بدأت قبل عام أدت إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكن المظاهرات مستمرة للمطالبة بتغيير النخبة السياسية بالكامل.