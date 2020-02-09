تفجير انتحاري قرب ثكنة جزائرية على الحدود مع مالي

نفذ انتحاري هجوما قرب ثكنة عسكرية جزائرية على الحدود مع مالي، ما تسبب في مقتل المنفذ وإيقاع عدد من الإصابات.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" عن وقوع عملية إرهابية ببلدية تيمياوين التابعة لولاية "المنتدبة لبرج باجي مختار"، الحدودية مع مالي، حيث فجّر انتحاري نفسه على متن مركبة في حاجز أمني غير بعيد عن مقر ثكنة عسكرية تابعة لقيادة الناحية العسكرية السادسة.

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وقالت المصادر إن العملية أسفرت عن وفاة الإرهابي وإصابة عدد من العسكريين بجروح.

وسُمع دوي الانفجار بالمنطقة، حسبما أفاد شهود عيان.