حقيبة مفخخة في مدرسة ليبية.. وإصابة 3 تلاميذ بجروح

أصيب 3 تلاميذ ليبيين بجروح، اليوم الاثنين، جراء تفجير استهدف مدرسة بمدينة الزاوية الواقعة غرب ليبيا، على بعد 40 كلم من العاصمة طرابلس.

موضوع يهمك قال الجيش الليبي إن سلاح الجو قصف، فجر اليوم الاثنين، أهدافا متحرّكة لميليشيات مصراتة التابعة لقوات الوفاق، في منطقة أبو... الجيش الليبي يستدرج ميليشيات مصراتة ويقصفها بأبوقرين المغرب العربي

وقال المركز الإعلامي لـ"غرفة عمليات الكرامة" التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، إنه تم تفجير حقيبة مفخخة على الساعة التاسعة صباحاً بمدرسة "الجيل الصاعد" بمنطقة "أبي عيسى" بالزاوية الغربية.

وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف الطلبة الدارسين، معتبراً أن هذا الحادث "عملاً إرهابياً". كما اعتبر أن هذا التفجير "من الأساليب المعروفة لدى تنظيمات داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة".

وتسيطر على مدينة الزاوية عدّة مليشيات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق، من بينها مليشيا أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، ومليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار في الوقود ومن بينها "مليشيا النصر" التي يقودها محمد كشلاف، والتي كانت مواقعها عرضة في أكثر من مرة لضربات الجيش الوطني الليبي.