الجيش الليبي يقصف مخازن أسلحة للوفاق في طرابلس

قال الجيش الليبي، إنه قصف ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، مخازن أسلحة تابعة للمليشيات المسلحة الموالية لقوات الوفاق، بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس، قبل نقلها إلى محاور القتال.

وتحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سماع دوّي انفجارات عنيفة ناتجة عن قصف مدفعي بالقرب من وسط العاصمة طرابلس، تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء.

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وتخرق الاشتباكات المتبادلة في العاصمة طرابلس والتي لا تهدأ أبدا، اتفاق الهدنة الموقع بين طرفي الصراع والذي يدفع المجتمع الدولي لتحويله إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، حتى لا تعود الأوضاع في العاصمة الليبية إلى المربع الأول، كما تلقي بضلالها على المشهد السياسي المتعثّر الذي يبدو فيه أفق السلام منسدّا، في ظل تمسك كل طرف بشروطه واستمرار تدهور الثقة بينهما، إلى جانب عدم رضوخ المليشيات المسلّحة للقرارات الأممية.

مجلس الأمن يصوت على قرار يدعم الهدنة

في غضون ذلك كشفت مصادر دبلوماسية أن جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد، الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي.

ويؤكد مشروع القرار على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.