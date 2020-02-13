البعثة الأممية إلى ليبيا: قرار مجلس الأمن رسالة قوية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس الأمن الذي صادق على نتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وأكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وذكرت البعثة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن هذا القرار يُعد "رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا".

موضوع يهمك شغلت قصة المرأة التي خطفت طفلين من أحد مستشفيات الدمام قبل عشرين عاماً، اهتمام العديد من السعوديين، بعد أن أعلنت شرطة... محامي الخاطفة التي شغلت السعوديين يفجر مفاجأة عن ولديها السعودية

وطالب قرار مجلس الأمن، الذي اعتُمد أمس الأربعاء، جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح، وأعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة والحوار الليبي - الليبي الجاري بتيسير من البعثة.

كما طالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه الأربعاء، كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

إلى ذلك، دعا إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا في يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.