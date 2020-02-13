الفساد يورط رئيس أول مجموعة إعلامية خاصة في الجزائر

أوقف الدرك الجزائري، الأربعاء، أنيس رحماني، رئيس مجموعة "النهار"، أول مجموعة إعلامية خاصة في البلاد، بتهمة "الفساد"، وفق ما أفاد مصدر أمني، الخميس.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنه "تم توقيفه أمس بتهم فساد. إنه موقوف احتياطياً".

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كما ذكرت وسائل إعلام جزائرية خاصة أن رحماني (49 عاماً) يواجه "عدداً من التهم المتعلقة بالفساد المالي، أبرزها استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، على أن يمثل، الخميس، أمام وكيل الجمهورية.

إلى ذلك أشارت الصحافة الجزائرية إلى شكاوى عدة بحق رحماني المعروف بقربه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ونهاية كانون الأول/ديسمبر، حكم على رحماني وصحافي في مجموعة النهار بالسجن 6 أشهر بتهمة "إهانة" الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي كان يومها في السجن.

يشار إلى أن قناة النهار التلفزيونية تأسست عام 2012 وهي شبكة إخبارية تبث في شكل متواصل وتصنف نفسها "أول قناة إخبارية في الجزائر".