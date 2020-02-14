الجزائر.. مالك مجموعة "النهار" يودع السجن بتهم فساد

أعلنت قناة "النهار" الجزائرية صباح اليوم الجمعة، أن مالكها محمد مقدم، المعروف بـ"أنيس رحماني" الذي كان أوقف، الأربعاء، أودِع السجن المؤقت بتهمة "الفساد".

وقالت القناة إن "قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس (في العاصمة) أمر بإيداع أنيس رحماني الحبس المؤقت"، وأن "هيئة الدفاع تعتزم استئناف أمر الإيداع".

موضوع يهمك أرسل رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، تشكيلة حكومته إلى أحزاب الائتلاف الحكومي للبتّ فيها، قبل عرضها... محاصصة وأسماء مجهولة.. حكومة تونس على طاولة الرئيس المغرب العربي

وذكرت وسائل إعلام أن أنيس رحماني نُقل إلى سجن القليعة (40 كلم غرب العاصمة)، بعد ساعات طويلة من التحقيق بدأت مساء الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من الجمعة.

من جانبها، قالت قناة "الشروق" إن أنيس رحماني متهم بـ"مخالفة التشريع الخاص بتحويل الأموال إلى الخارج وتكوين أرصدة مالية في الخارج والحصول على امتيازات غير مستحقة".

وكان مصدر أمني قال لوكالة "فرنس برس" الخميس، إن أنيس رحماني (49 عاماً) تم توقيفه "بتهم فساد"، بدون إعطاء توضيحات أكثر.

من جهتها، أشارت الصحافة الجزائرية إلى شكاوى تشهير عديدة ضد رحماني المعروف بقربه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حُكم على رحماني وصحافي في مجموعة "النهار" بالسجن ستة أشهر بتهمة "الإهانة والتشهير" بحق الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي كان يومها في السجن.

كما قضت محكمة بالعاصمة، الاثنين الماضي، بأن تدفع قناة "النهار" غرامة للرئيس السابق للوفد الأولمبي الجزائري إلى الألعاب الأولمبية في 2016 عمار براهمية وأسرته، وذلك بعد إدانتها بتهمة "التشهير".

وتأسست قناة "النهار" التلفزيونية العام 2012 وهي شبكة إخبارية تبث في شكل متواصل وتصنف نفسها "أول قناة اخبارية في الجزائر". كما تصدر المجموعة صحيفة يومية ولديها موقع إلكتروني.