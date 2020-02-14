تونس.. الفخفاخ يؤجل إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة

قرر رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة الذي كان مبرمجاً الجمعة، إلى اليوم السبت، وذلك عقب لقائه مع الرئيس قيس سعيد.

وبرّر الفخفاخ في تصريحه الذي أعقب اجتماعه بسعيّد، تأخير الإعلان عن حكومته، بالحرص على استكمال المشاورات مع الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الحكومة والتدقيق في مسائل متعلقة بتركيبها، غير أنه يعتقد أن ذلك جاء استجابة لدعوة حركة النهضة مواصلة التفاوض والتريّث في الإعلان عن تشكيل الحكومة.

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ولوّحت حركة النهضة، الجمعة، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، الذي كان يستعد لعرض تشكيلتها مساء الجمعة على الرئيس قيس سعيد، في حال لم يقم بمراجعتها وإدخال تعديلات عليها، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وإشراك حزب "قلب تونس" في هذه الحكومة.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، قد دعا في مؤتمر صحفي، الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم تركيبة حكومته مساء الجمعة إلى الرئيس قيس سعيد، ومواصلة التفاوض، حتى تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، ملمحا في هذا السياق إلى إمكانية سقوط الحكومة، ويعني ذلك حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة، مؤكدا أن النهضة لا تخشى هذا السيناريو.