تونس.. النهضة ترفض منح الثقة لرئيس الحكومة الفخفاخ

أكد مجلس شورى حركة "النهضة"، السبت، أن "الحركة لن تمنح الثقة لرئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، وقررت الانسحاب من التشكيل الحكومي.

ومن جهته، أعلن حزب "قلب تونس" في بيان، السبت، أنه قرر عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، مؤكداً أن "عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره رئيس الوزراء المكلف".

وفي وقت سابق كان حزب "قلب تونس"، وهو القوة الثانية في البرلمان، قد طالب قواعده الانتخابية الاستعداد لأي احتمال بإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الفخفاخ، السبت، في مؤتمر صحافي عن تشكيلته الحكومية بعد عدوله عن تقديمها للرئيس قيس سعيد، الجمعة.

ورغم أن الفخفاخ برر أن إعلان التأجيل جاء بهدف التدقيق بتركيبتها النهائية، إلا أن مصادر تحدثت عن أن التأجيل جاء إثر تلويح "حركة النهضة" برفض هذه التشكيلة.

وكان رئيس مجلس شورى "حركة النهضة"، عبدالكريم الهاروني، قد دعا في مؤتمر صحافي، الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم حكومته إلى الرئيس سعيد، ومواصلة التفاوض، ملمحا في هذا السياق إلى إمكانية عدم منحها الثقة.

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وانتقدت "حركة النهضة" الأسماء التي رشحها الفخفاخ ودعته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وإشراك حزب "قلب تونس" في هذه الحكومة.

وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89.