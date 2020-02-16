البرلمان الليبي: سنشارك في مؤتمر جنيف حول ليبيا

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد، أن المجلس سيشارك في المسار السياسي بجنيف، الذي تنطلق أعماله أواخر الشهر الحالي.

ونقلت "قناة ليبيا" الموالية للجيش الوطني الليبي على تويتر عن صالح قوله: "سيتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب من داخل المجلس، مضيفاً أن اللجنة "لن توقع على أي اتفاق إلا بعد العودة للمجلس".

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كما أضاف: "ما زلنا ننتظر ردّ البعثة الأممية على الشروط التي قدمها مجلس النواب".

إلى ذلك، قال صالح إن المبعوث الأممي أكد أن مجلس النواب هو من يختار القائمة المشاركة في المسار السياسي.

أما عن قطاع النفط في ليبيا، فقال رئيس مجلس النواب إن الشعب الليبي هو من أغلق الموانئ والحقول النفطية. وتابع: "سلامة متفهم لضرورة تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي".

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أعلن في وقت سابق أن أعمال المسار السياسي الليبي الجاري، الذي سيجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة حوار في جنيف، ستنطلق يوم 26 فبراير.

يذكر أن كلام عقيلة صالح، أتى بعد اختتام لقاء جمع مسؤولين من أكثر من 12 دولة معنية بالوضع الليبي. وأكد المشاركون في مؤتمر ميونخ حول ليبيا، الذي عقد في اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي.

وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة.

كما ناقشوا الخروقات الأخيرة لوقف النار وحظر السلاح، لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات.