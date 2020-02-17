بعد ميونخ.. استئناف المحادثات العسكرية الليبية في جنيف

تستأنف المحادثات العسكرية الليبية المشتركة في جنيف الثلاثاء، بحسب ما أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مساء أمس.

وأثنت البعثة في بيان على حسابها على تويتر مساء الإثنين ، على الشعور بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة للمشاركين في المحادثات، معربة عن أملها بأن تنطلق تلك الروح في المنتدى السياسي الليبي الشامل المقرر أن يبدأ في 26 فبراير.

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إلى ذلك، حثت جميع الأطراف على اغتنام الفرصة للرد بشكل إيجابي.

هذا وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن الأحد، أن المجلس سيشارك في المسار السياسي بجنيف، الذي تنطلق أعماله أواخر الشهر الحالي.

ونقلت "قناة ليبيا" الموالية للجيش الوطني الليبي على تويتر عن صالح قوله: "سيتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب من داخل المجلس، مضيفاً أن اللجنة "لن توقع على أي اتفاق إلا بعد العودة للمجلس".

جاء كلام صالح، بعد اختتام لقاء جمع مسؤولين من أكثر من 12 دولة معنية بالوضع الليبي في ميونخ. وأكد المشاركون في مؤتمر ميونخ الذي عقد الأحد، على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي.

كما شدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة.

إلى ذلك، ناقشوا الخروقات الأخيرة لوقف النار وحظر السلاح، لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات.