الجيش الليبي يحرك قواته نحو الزاوية لتحريرها من المسلحين

بدأ الجيش الليبي بتحريك قواته باتجاه مدينة الزاوية (45 كم) غرب العاصمة طرابلس، وذلك بهدف تحريرها من الميليشيات المسلحة وعصابات التهريب الخارجة عن القانون، وفي مسعى للضغط على المقاتلين المتحالفين مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

هذا وأرسل الجيش الليبي تعزيزات عسكرية كبيرة لضواحي مدينة الزاوية، حيث نشرت الصفحات المؤيدة للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو، ظهرت فيه العشرات من الآليات العسكرية والجنود في مدينة العجيلات القريبة من مدينة الزاوية، في طريقهم إلى شن عملية عسكرية أخرى وفتح جبهة جديدة للقتال، وذلك وسط ترحيب من الأهالي.

تعزيزات عسكرية للجيش الليبي في طريقها إلى الزاوية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

تجدر الإشارة إلى أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، كلّف مؤخرا عبدالله نور الدين الهمالي بمهام آمر المنطقة العسكرية لتحرير مدينة الزاوية.

هذا وتسيطر على مدينة الزاوية عدّة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، من بينها ميليشيات أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، وميليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار في الوقود، ومن بينها "ميليشيات النصر" التي يقودها محمد كشلاف، والتي كانت مواقعها عرضة في أكثر من مرة لضربات الجيش الوطني الليبي.