فيديو.. محاولة اقتحام لبرلمان تونس وتهديد بانتحار جماعي

هدد عدد من الشبان، من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، اليوم الثلاثاء، بـ"الانتحار الجماعي" من أعلى البوابة الخارجية لمبنى البرلمان التونسي أثناء تواجد عدد من النواب بداخله.

وعمد عدد من الشبان العاطلين عن العمل، الذين يعتصمون منذ أيام أمام مقر البرلمان التونسي للمطالبة بفرص عمل وللتنديد بتجاهل النواب لمطالبهم، إلى اقتحام الحاجز الأمني وتسلق البوابة الحديدية لحرم البرلمان، ثم قاموا بنصب "مشانق" مهددين بالانتحار.

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وتدخلت قوات الأمن وعدد كبير من المواطنين الآخرين لإبعاد الشبان الغاضبين عن البوابة ولمنعهم من تنفيذ تهديداتهم.

ويأتي ذلك تزامناً مع تعطل تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، بعد 3 أشهر من المفاوضات بين الأحزاب السياسية دون التوصل إلى توافق بشأنها.

وتتجه تونس على ما يبدو نحو تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان، بعد أشهر من التشاحن والتنافس على الحقائب الوزارية والتموقع الحكومي كادت أن تطيح بمجلس النواب الحالي، عقب انسحاب "حزب النهضة" من الحكومة ورفضه منحها الثقة وإقصاء حزب "قلب تونس" من المشاركة فيها.

في هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الثلاثاء، خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لمنتسبي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، إن "الساعات القادمة ستكون هناك حكومة للشعب التونسي".