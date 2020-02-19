المكان مجهول.. حفتر يبحث أزمة ليبيا مع وزير الدفاع الروسي

أجرى قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الأربعاء، محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حول حلّ النزاع في ليبيا، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وناقش شويغو وحفتر الوضع في ليبيا و"الدور المهم للمحادثات" التي عقدت في موسكو في كانون الثاني/يناير الماضي، فضلاً عن "ضرورة تنفيذ" البنود التي اتفق عليها خلال قمة برلين الدولية حول ليبيا الشهر الماضي، بحسب البيان الذي لم يحدد موقع اللقاء.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، خلال وقت متأخر الثلاثاء، تعليق مشاركتها في المحادثات الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي.

وجاء موقف حكومة الوفاق بعيد ساعات على قصف مدفعي من الجيش الليبي استهدف ميناء الشعب في طرابلس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان أن حفتر وشويغو "أشارا مرة جديدة إلى عدم وجود أي بديل للسبل السياسية في حل الأزمة الليبية الداخلية"، وأعربا عن التزامها "باستقلال ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".

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ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أن على الأطراف الخارجية أن تدفع طرفي النزاع في ليبيا إلى الجلوس لخوض محادثات سلام.

وقال لافروف خلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو: "يجب على كل من لديهم تأثير بشكل أو بآخر على القوى السياسية أو غيرها في ليبيا أن يحثوها على الجلوس معاً لخوض محادثات. اتخذت الخطوات الأولى بهذا الاتجاه لكن صعوبات إضافية تعاود الظهور من جديد"، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وشارك حفتر في محادثات موسكو في كانون الثاني/يناير، لكنه غادر دون توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار، وذلك بعد دخول هدنة هشة، رعتها روسيا وتركيا، حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير.