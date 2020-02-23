"الوفاق" تدعو واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

دعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية في بلاده للتصدي "لتوسع النفوذ الروسي في إفريقيا"، على حد قوله، معرباً عن أمنياته بأن تشمل إعادة تمركز القوات الأميركية في إفريقيا تواجدا داخل ليبيا.

وزعم باشاغا، في تصريحات أدلى بها لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، السبت، أن الهدف وراء الدعم الروسي المزعوم للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هو اعتبار موسكو لليبيا بوابة لزيادة نفوذها في القارة الإفريقية بأكملها.

يأتي ذلك فيما أعلنت الغرفة الأمنية لمدينة زوارة، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، حالة النفير العام لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي في هذه المنطقة.

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وطالبت غرفة زوارة، كما تسمى، وفق بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، بالتجهيز للمواجهة استعدادا لعملية عسكرية يمكن أن يطلقها الجيش الليبي في هذه المنطقة.

التطورات تأتي عقب اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا.

وبعد نفي استمر أشهراً، قال أردوغان للصحافيين في إسطنبول "تركيا متواجدة هناك عبر قوة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم "الجيش السوري الحر" الذين تدعمهم أنقرة.