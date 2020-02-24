تونس تخطّط لتعليق رحلاتها مع إيطاليا بسبب "كورونا"

تعتزم السلطات التونسية تعليق رحلاتها الجوية نحو إيطاليا، بعد الإعلان عن تسجيل وفيات وإصابات بفيروس "كورونا" في عدد من المدن الإيطالية.

وقال وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي، الاثنين، إن تونس قد تأخذ قرارات في غضون يومين تتعلق بالسفر إلى ميلانو الإيطالية قد تصل إلى تعليق الرحلات، في إطار إجراءات التوقي من مخاطر فيروس كورونا.

وأكد الطرابلسي، الذي يتولى كذلك منصب وزير السياحة، خلال زيارته لمطار تونس قرطاج الدولي، على وجود تنسيق مع وزارة الصحة ومختلف السلطات، موضحاً أن تونس تتابع باستمرار تطورات الوضع في إيطاليا.

من جانبه، أشار الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكي، إلى وجود تنسيق مع رئاسة الحكومة لاتخاذ قرارات بشأن إغلاق بعض الوجهات الإيطالية جرّاء تفشي فيروس "كورونا".

ومن شأن قرار وقف الرحلات نحو إيطاليا، أن يتسبّب لشركة الخطوط التونسية في خسائر كبيرة، خصوصاً أن هذه الوجهة تمثل واحدة من أهم الخطوط التي تعمل عليها الشركة، التي تقوم بتسيير رحلات يومية يستفيد منها آلاف المسافرين.

وأعلنت إيطاليا، الاثنين، عن وفاة 4 أشخاص بفيروس "كورونا" وتسجيل إصابة 152، ما دفع السلطات إلى إغلاق 11 بلدة غالبيتها في شمال البلاد وإلغاء جميع الفعاليات العامة في هذه المناطق.