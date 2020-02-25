الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة كورونا لمواطن إيطالي

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات الجزائرية، الثلاثاء، رسمیا عن تسجیل حالة إصابة مؤكدة بفیروس كورونا الجديد في الجزائر.

موضوع يهمك أعلنت البحرين، الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 23 حالة.وقررت السلطات البحرينية تعليق... كورونا.. 6 إصابات جديدة في البحرين وتعليق الدراسة الخليج العربي

ووفق ما صرح به وزير الصحة شمس الدين شیتور عبر نشرة الأخبار الرئیسية للتلفزيون العمومي، فإن الأمر يتعلق الأمر برعیة إيطالي دخل التراب الوطني بتاريخ 17 فبراير الجاري .

وأوضح الوزير أنه تم اكتشاف إصابة الرعیة الإيطالي بفیروس كورونا الجديد ، بفضل نظام الیقظة الذي اعتمد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد، مؤكدا بأن الرعیة الإيطالي المصاب يخضع حالیا لإجراءات الحجز الصحي وفقا لما ھو معمول به على مستوى العالم.