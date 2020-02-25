الجيش الليبي يتهم ميليشيات الوفاق بخرق الهدنة

اتهم الجيش الليبي، الاثنين، الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، بخرق وقف إطلاق النار الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، واستهداف المدنيين في الأحياء السكنية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "الميليشيات الإرهابية المعززة بعناصر الجيش التركي تخترق الهدنة وتستهدف الأحياء المدنية جنوب العاصمة طرابلس بالمدفعية الثقيلة"، مؤكدا أن وحدات الجيش "مازالت تلتزم بالهدنة ولم تقم بالرد على مصادر النيران المعروفة لديها".

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري من الإعلام الحربي للعربية.نت، إن الميليشيات المسلحة حاولت، الاثنين، قصف تمركزات السرية الثالثة للكتيبة 166 بمحور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، بمدافع الهاوتزر المحرمّة دوليا، إلا أنها أخطأت هدفها وأصابت أحياء سكنية مدنية.

وتقف ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريون وقوات تركية إلى جانب حكومة الوفاق، لمواجهة تقدم قوات الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات.