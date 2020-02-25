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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

المصدر: دبي - العربية.نت
طائرة مسيرة درون تركية
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أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس.

وكانت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري على فيسبوك، قد أكدت قبل يومين أن وحدات الاستطلاع والاستخبارات رصدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية "للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة" في المنطقة الغربية.

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واعتبر المصدر أن الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة. مشيرا إلى أن قواتهم لم ترد حتى الآن، وتتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة.

جاء ذلك فيما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب في حديثه لوسائل الإعلام الروسية، يومها، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد".

كلمات دالّة

#ليبيا, #الجيش_الليبي, #إسقاط_مسيرة_تركية
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