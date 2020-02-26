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الرئيس الجزائري يزور السعودية بدعوة من الملك سلمان

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة إلى السعودية، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام، يجري خلالها الرئيس تبون مشاورات مع العاهل السعودي حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

وتأتي زيارة الرئيس الجزائري إلى السعودية بعد أيام من قيام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة إلى الجزائر.

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