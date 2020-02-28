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بعد إدلب.. 7 قتلى أتراك بقصف الجيش الليبي على معيتيقة

المصدر: العربية.نت – منية غانمي
عناصر من الجيش الليبي(أرشيفية- فرانس برس)
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أكدّ العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الليبي، في تصريح لـ"العربية.نت"، مقتل 7 جنود أتراك على الأقل في القصف الذي شنته قوات الجيش على قاعدة معيتيقة ليل الأربعاء.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجويّة بطرابلس، بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة.

وأكد المصدر نفسه لـ "العربية نت" وجود ضباط أتراك لحظة تعرض الغرفة إلى القصف، خاصّة أن العسكريين الأتراك هم المسؤولين على تسيير الطائرات التركية من طراز "بيرقدار".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان أقر الأسبوع الماضي بمقتل جنود أتراك، وقال الجيش الليبي إنهم قتلوا خلال القصف على ميناء طرابلس.

كلمات دالّة

#الجيش_الليبي, #طرابلس
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