تونس.. الاشتباه بإصابة مواطن قادم من إيطاليا بكورونا

وضعت السلطات التونسية اليوم الجمعة مواطناً تونسياً قادماً من إيطاليا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية على حسابها في "تويتر" أن المواطن سيبقى في الحجر الصحي إلى حين التثبت من نتائج التحاليل التي خضع لها.

من جهته، قال مندوب وزارة الصحة في سوسة، في تصريح صحفي، إن المواطن التونسي كان قد وصل أمس إلى ميناء حلق الوادي قادماً من إيطاليا.

موضوع يهمك تُوفي، الجمعة، المواطن البريطاني المصاب بفيروس "كورونا" على متن سفينة "دايموند برنسيس".يذكر أن وسائل إعلام يابانية كانت... وفاة بريطاني بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية العرب و العالم

وأضاف أنه تم نقله إلى مستشفى جامعي بعد ظهور بعض العوارض عليه كارتفاع درجة حرارته والسعال، وتم إخضاعه لبعض التحاليل التي ستصدر نتائجها يوم غد السبت على أبعد تقدير.

في سياق آخر، تم تجهيز مطاري المنستير الحبيب بورقيبة والنفيضة الحمامات للوقاية من دخول أي حالات مصابة بكورونا إلى تونس، حيث يتم فحص كافة الوافدين إليهما.

وكان روني الطرابلسي وزير النقل التونسي قد قال لمحطة إذاعية محلية الاثنين إن بلاده قد تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا لتقليل تعرضها لخطر انتشار فيروس كورونا. وأضاف لإذاعة "شمس إف. إم" أن السلطات تتخذ كل الإجراءات والاحتياطات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتونس مقصد سياحي كبير ويتم تسيير العديد من الرحلات الجوية بينها وبين أوروبا بما في ذلك شمال إيطاليا. ولم تعلن تونس بعد ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة على أراضيها.

وعلى الرغم من بدء معدلات العدوى في الصين، التي بدأ فيها التفشي، في التراجع فقد زادت الحالات الجديدة بوتيرة سريعة في عدة دول منها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض لا يزال يشكل حالة طوارئ دولية.

ذكر أن فيروس "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية وقد امتد الآن إلى ما وراء آسيا واتخذ طابعاً عالمياً واضحاً. وعلقت عدة دول السفر من وإلى بؤر تفشي الوباء كالصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

يتجاوز العدد العالمي للمصابين 83 ألف شخص، ولا تزال الصين هي البلد الأكثر تضرراً. لكن كوريا الجنوبية تجاوزت ألفي حالة، ولدى بلدان أخرى عدد كبير من الحالات والوفيات. فقد سجلت إيران أكبر عدد من الحالات في الشرق الأوسط بواقع 16 وفاة وأكثر من 250 إصابة، حسب الأرقام الرسمية.