الجيش الليبي يحبط أكبر هجوم جوي للوفاق.. 6 طائرات تركية

قال الجيش الليبي، إن دفاعاته الجوية أسقطت مساء الجمعة، 6 طائرات مسيرة تركية، خرجت دفعة واحدة من الشق العسكري لمطار معيتيقة، للإغارة على تمركزات قواته، جنوب العاصمة طرابلس.

وهذا أكبر هجوم جوّي يحبطه الجيش الليبي منذ بداية عملية تحرير العاصمة طرابلس شهر أبريل من العام الماضي، باستخدام الطائرات المسيرة.

موضوع يهمك حذر المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، الجمعة، في مؤتمر صحافي، من تداعيات "انهيار الهدنة في ليبيا خلال الـ 24 ساعة... غسان سلامة: الهدنة تنهار في ليبيا المغرب العربي

ويذكر أن الدفاعات الجويّة للجيش، أسقطت يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي طائرتين مسيرتين من طراز " بيرقدار"، عندما كانت تحاول قصف مواقع الجيش.

ميدانيا، انهارت الهدنة بشكل رسمي، بعدما تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق الجمعة، في أغلب محاور العاصمة طرابلس، خصوصا الجنوبية منها، باستخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ.

وفي بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اتهم الجيش قوات الوفاق بخرق الهدنة، وبتصفية عدد من عناصره الأسرى لدى الميليشيات المسلحة.