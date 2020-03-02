الجزائر.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الاثنين، أنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بهذا الوباء القاتل إلى 3 إصابات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابتين تمّ تسجيلهما في ولاية البليدة الواقعة شمال البلاد، وهما لامرأة تبلغ من العمر 53 وابنتها البالغة من العمر 24 عاماً، مضيفة أنه جرى التكفل بالحالتين ووضعهما تحت الحجر الصحي.

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كما سجلت الجزائر الثلاثاء الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تعود لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فبراير الماضي، تمّ ترحيله مؤخراً بعد فترة حجر صحي استمرت أسبوعاً.

ومنذ ظهور الكورونا، اتخذت الجزائر احتياطات وإجراءات عديدة لمنع تفشي هذا الفيروس داخل أراضيها.

في هذا السياق، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، "التعبئة" لمواجهة أي احتمال لانتشار فيروس كورونا في البلاد، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، وأعطى تعليمات دقيقة لتعزيز إجراءات المراقبة والأمن على مستوى حدود الوطن.