المغرب يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن المغرب، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهو مواطن مغربي، مقيم في إيطاليا.

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وأشارت الوزارة إلى أن حالة المصاب مستقرة، ولا تدعو إلى القلق.

كما أفادت أنه مواطن مغربي مقيم في إيطاليا، وهو تحت الرعاية الصحية في وحدة العزل الصحي في مستشفى مولاي يوسف، بمدينة الدار البيضاء، مؤكدة أنه وبعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، إلى القيام بالتحريات المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب المغربي المقيم في إيطاليا، قصد مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية، لمنع تفشي الفيروس، في المغرب، وفقاً لمعايير السلامة الصحية.

تدابير مراقبة عن كثب

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أعلن اتخاذ تدابير مراقبة عن كثب لدخول فيروس كورونا إلى المغرب.

إلى ذلك أوضح المسؤول الحكومي المغربي أن التحليلات الطبية الضرورية تجري فور التبليغ عن حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.