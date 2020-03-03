ليبيا.. فيديو يفضح تجنيد ميليشيا الوفاق للعمال الأفارقة

كشف 4 عمال أفارقة النقاب عن عملية تجنيد تقوم بها الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق للعمال الأفارقة في ليبيا، من أجل القتال بصفوفها ضد قوات الجيش الليبي.

جاء ذلك في مقطع فيديو، عرضه الجيش الليبي، الثلاثاء، لمجموعة من المرتزقة الأجانب، قامت قواته بأسرهم بمحور العزيزية خلال المعارك الأخيرة بالعاصمة طرابلس، عندما كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأظهر المقطع المصوّر لحظة التحقيق مع 4 عناصر، اعترفوا من خلاله أنهم قدموا من تشاد بغاية العمل في ليبيا، قبل أن يتم تجنيدهم من الميليشيات برواتب مغرية، حيث قال أحدهم إنه كان يعمل في منطقة الكريمية بمنطقة العزيزية قبل أن يتصل به شخص ويعرض عليه عملا ثانيا، براتب قدره 3 آلاف دينار ليبي في الشهر.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة توظيف المرتزقة الأجانب لدعم قوات الوفاق ضد الجيش الليبي، خاصة السوريين منهم، حيث استقطبت الوفاق الآلاف منهم نقلتهم تركيا من مناطق الصراع بسوريا نحو العاصمة طرابلس.

تركيا ترسل مرتزقة سوريين

يشار أيضا إلى أن تركيا أقرت علناً على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان بتواجد جنود أتراك ومقاتلين سوريين في طرابلس.

وتقدم تركيا دعما عسكريا لحكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

إلا أن إرسال المزيد من المرتزقة والأسلحة التركية إلى ليبيا، بحسب ما أكد مراراً الجيش الليبي، يتعارض مع ما اتفقت عليه القوى العالمية خلال قمة في برلين الشهر الماضي، حول ضرورة وقف الأعمال القتالية وحظر الأسلحة.