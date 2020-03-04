تونس.. حوالي ألف شخص في الحجر بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، أن 996 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي، للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا".

وأوضح وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في مؤتمر صحافي، أن "623 شخصا خرجوا جميعهم من الحجر الصحي بعد إجراء الفحوص اللازمة، وهم في صحة جيدة"، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين كانوا على متن الباخرة التي أقلّت التونسي المصاب بالفيروس من إيطاليا، ومحيطه العائلي كذلك.

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والاثنين، أعلنت السلطات التونسية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على أراضيها، لمواطن تونسي قادم من إيطاليا، التي انتشر فيها الفيروس بشكل واسع.

وتحدّث وزير الصحة عن رقابة كبيرة تقوم بها الوحدات الطبيّة المختصة خاصة على المعابر الحدودية ضمن خطة وقائية لمنع انتشار كورونا داخل البلاد، حيث أكد أنه تمت مراقبة ألف و619 مسافرا تونسيا وأجنبيا، قدموا إلى تونس من البلدان التي تشهد تفشي الفيروس.